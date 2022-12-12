خمس تسديدات وهدف ملغي.. ياو أنور رجل مباراة الإسماعيلي وفيوتشر

حصد الغاني ياو أنور جائزة رجل مباراة الإسماعيلي وفيوتشر في الدوري المصري.

وتعادل الإسماعيلي دون أهداف مع فيوتشر على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من المسابقة.

التعادل كان هو الثالث للإسماعيلي ليظل بدون أي فوز منذ بداية الدوري برفقة حرس الحدود والداخلية.

وكان ياو أنور سجل هدفا في المباراة لكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل في الدقيقة 58.

الغاني ياو أنور حصد جائزة رجل مباراة الإسماعيلي وفيوتشر من رابطة الأندية 👏 أرقام اللاعب في المباراة: الدقائق: 90 تسديدات: 5 التمريرات الصحيحة: 11 من 22 المراوغات الناجحة: 3 من 4 استعاد الكرة: 8 الفوز بالتحامات أرضية: 6 من 10 📸 @Ismailyofficial#في_الدوري pic.twitter.com/NwyG4zD2k0 — FilGoal (@FilGoal) December 12, 2022

وجاءت أرقام ياو أنور في المباراة كالآتي:

الدقائق: 90

تسديدات: 5

التمريرات الصحيحة: 11 من 22

دقة التمرير: 58%

عدد التمريرات في الثلث الأخير: 3

المراوغات الناجحة: 3 من 4

استعاد الكرة: 8

الالتحمات الأرضية الصحيحة: 6 من 10