خمس تسديدات وهدف ملغي.. ياو أنور رجل مباراة الإسماعيلي وفيوتشر

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

ياو أنور - الإسماعيلي

حصد الغاني ياو أنور جائزة رجل مباراة الإسماعيلي وفيوتشر في الدوري المصري.

وتعادل الإسماعيلي دون أهداف مع فيوتشر على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من المسابقة.

التعادل كان هو الثالث للإسماعيلي ليظل بدون أي فوز منذ بداية الدوري برفقة حرس الحدود والداخلية.

أخبار متعلقة:
بلا فوز حتى الآن.. الإسماعيلي يتعادل مع فيوتشر في مباراة الفرص الضائعة التشكيل – ياو أنور أساسي مع الإسماعيلي.. وفيوتشر يجدد الثقة في باري الإسماعيلي يعلن إقالة جاريدو.. وأيمن الجمل مدير فني مؤقت قائمة الجمل الأولى..عودة مدبولي إلى صفوف الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر

وكان ياو أنور سجل هدفا في المباراة لكن ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل في الدقيقة 58.

وجاءت أرقام ياو أنور في المباراة كالآتي:

الدقائق: 90

تسديدات: 5

التمريرات الصحيحة: 11 من 22

دقة التمرير: 58%

عدد التمريرات في الثلث الأخير: 3

المراوغات الناجحة: 3 من 4

استعاد الكرة: 8

الالتحمات الأرضية الصحيحة: 6 من 10

الدوري المصري الإسماعيلي فيوتشر
نرشح لكم
منافس الزمالك - مدرب بلوزداد: المجموعة عربية بالكامل وهذا يجعلها أقوى.. والمستوى سيكون الفيصل قمصان: الشناوي أثبت للجميع أنه حارس الأهلي ومصر الأول للمرة السابعة في تاريخ الأهلي.. كولر يكرر انطلاقة جوزيه وفايلر وموسماني في الدوري خبر في الجول - تفاصيل مشروع إعداد طويل الأمد للمدربين والناشئين المصريين مؤتمر زوران: لم يحتسب لنا ركلتي جزاء أمام الأهلي مؤتمر كولر: قدمنا مباراة سيئة.. ولم أطلب رحيل أي لاعب من الأهلي الهدف الثاني مع الأهلي.. أكرم توفيق يسجل لأول مرة منذ 714 يوما الشناوي رجل مباراة الأهلي والاتحاد
أخر الأخبار
منافس الزمالك - مدرب بلوزداد: المجموعة عربية بالكامل وهذا يجعلها أقوى.. والمستوى سيكون الفيصل 13 دقيقة | الكرة المصرية
لا أعرف من أين جاء هذا اللاعب.. ما هي قصة عز الدين أوناحي نجم المغرب في كأس العالم 42 دقيقة | قطر 2022
قمصان: الشناوي أثبت للجميع أنه حارس الأهلي ومصر الأول 53 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الزمالك يقلب تأخره أمام الأهلي ويثأر في دوري السيدات 55 دقيقة | رياضات أخرى
للمرة السابعة في تاريخ الأهلي.. كولر يكرر انطلاقة جوزيه وفايلر وموسماني في الدوري 58 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تفاصيل مشروع إعداد طويل الأمد للمدربين والناشئين المصريين 59 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر زوران: لم يحتسب لنا ركلتي جزاء أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مدرب القطن لـ في الجول: منافسة الأهلي وصندوانز صعبة.. لكن لا أفضلية لأحد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا