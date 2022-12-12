بعد صناعة التاريخ.. عرض قميص ستيفاني فرابار في متحف فيفا

يستعد متحف الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" في زيورخ لعرض قميص ستيفاني فرابار أول محكمة ساحة في تاريخ كأس العالم.

وصنعت ستيفاني التاريخ وأدرات مباراة ألمانيا وكوستاريكا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ونشر الحساب الخاص بمتحف فيفا أن القميص التي ارتدته ستيفاني فرابارخلال المباراة سيتم عرضه قريبا في متحف فيفا خلال الأسابيع المقبلة.

History in the making! Stéphanie Frappart became the first woman to referee a match at a @FIFAWorldCup in #Qatar2022 Now, she met with our Museum Director Marco Fazzone in Doha and handed over her match-worn shirt from the game Costa Rica - Germany that she officiated 🇨🇷🇩🇪 pic.twitter.com/LM66M25LLQ — FIFA Museum (@FIFAMuseum) December 12, 2022

ستيفاني فرابار (38 عامًا) كانت أول سيدة تدير السوبر الأوروبي تحكيميا وكان ذلك في 2019 بين ليفربول وتشيلسي.

فرابار أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والتي أقيمت في ليون الفرنسية، وكذلك نصف نهائي يورو السيدات 2017، ونهائي يورو تحت 19 عاما عام 2012.

وكانت فرابار أول محكمة تدير مباراة في الدوري الفرنسي بين إميان وستراسبورج وستكون ضمن الحُكام الرئيسيين في الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن ستيفاني ليست أول سيدة تدير مباراة للرجال في المسابقات الأوروبية، إذ أدارت السويدية نيكول بيتيجنات مباريات ضمن مباريات كأس الاتحاد الأوروبي بين 2004 و2009.

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