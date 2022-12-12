العاشر.. تاو يتقدم لـ الأهلي أمام الاتحاد

سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو أول أهداف الأهلي أمام الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لـ الدوري المصري.

واستغل تاو تشتيت دفاع الاتحاد لتسديدة أحمد عبد القادر بشكل خاطئ ليودعها الشباك مع الدقيقة 12.

ووقع ابن الـ28 على عاشر أهدافه مع الأهلي في 38 مباراة بجانب ست تمريرات حاسمة.

الهدف هو الثاني على التوالي لتاو مع الأهلي بعد أن سجل في شباك غزل المحلة.

وعانى تاو من الغياب عن التسجيل قبل الهدف أمام غزل المحلة حيث كانت آخر مواجهة سجل فيها بيرسي تاو هدفا مع الأهلي تعود إلى مباراة سموحة في الجولة السادسة من دوري الموسم الماضي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.

بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد تسع نقاط من خمس مباريات.

وانتصر الأهلي في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بهدف دون مقابل ثم ثلاثة أهداف دون رد.