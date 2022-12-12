بلا فوز حتى الآن.. الإسماعيلي يتعادل مع فيوتشر في مباراة الفرص الضائعة

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

الإسماعيلي × فيوتشر

للمرة الثالثة في الدوري تعادل الإسماعيلي مع فيوتشر بدون أهداف تلك المرة في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

التعادل كان هو الثالث للإسماعيلي ليظل بدون أي فوز منذ بداية الدوري برفقة حرس الحدود والداخلية.

المباراة كانت هي الأولى للإسماعيلي تحت قيادة أيمن الجمل الذي تولى المسؤولية خلفا لخوان كارلوس جاريدو.

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وارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الثالثة في المركز الـ 16 كما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 14 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

المباراة شهدت إهدار الكثير من الفرص من جانب الفريقين بالإضافة إلى أهداف لم يتم احتسابها.

التشكيل

وشهد تشكيل الإسماعيلي الدفع بـ ياو أنور في الهجوم بجوار باسم مرسي ومحمد الشامي.

في المقابل جدد علي ماهر الثقة في حاجي باري مهاجم الفريق الذي سجل هدفا وحيدا في الدوري.

أحداث المباراة

باسم مرسي سجل مبكرا في الدقيقة السادسة بعد انفراد بالمرمى مستغلا تمريرة من محمد حسن ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل.

وتألق جنش ومنع الإسماعيلي من جديد من التسجيل في الدقيقة الـ 14.

وكاد عبد الكبير الوادي أن يسجل بطريقة رائعة في الدقيقة الـ 20 بعد أن مر من أكثر من لاعب في ولكنه سدد الكرة فوق المرمى.

هشام بلحة أهدر انفرادا في الدقيقة الـ 45 كاد كفيلا أن يتقدم به بالهدف الأول لفيوتشر.

الأمر تكرر بعد دقيقة واحدة ولكن عن طريق الحج باري تلك المرة.

وفي الشوط الثاني كاد ياو أنور أن يسجل بطريقة رائعة في الدقيقة الـ 50 بعد مرور رائع من أكثر من لاعب ولكنه سدد الكرة بجوار المرمى.

وبعد 8 دقائق سجل ياو أنور سجل مستغلا تمريرة رائعة من عمر الوحش ولكن الحكم ألغى الهدف من جديد بسبب وجود خطأ في وسط الملعب في بداية الهجمة.

وكاد عبد الرحمن مجدي أن يسجل هدفا قاتلا للإسماعيلي في الدقيقة الـ 88 بتسديدة أرضية ولكن كرته ارتدت من القائم.

وسيلعب الإسماعيلي في مباراته المقبلة ضد بيراميدز على ملعبه بينما سيحل فيوتشر ضيفا على الأهلي في ملعب الأهلي we السلام.

الإسماعيلي فيوتشر الدوري المصري الممتاز
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