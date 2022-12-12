مؤتمر داليتش: كرواتيا السبب في إنجاز المغرب.. ولن أسأل اللاعبين عن الإرهاق

يرى زلاتكو داليتش المدير الفني لـ كرواتيا أن إنجاز الفريق في مونديال 2018 أعطى الحق لمنتخب المغرب من أجل الحلم وبالتالي وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى تلك المرحلة بعد الفوز أمام البرتغال في ربع النهائي.

وقال داليتش في المؤتمر الصحفي: "لكل فرد الحق في الحلم. قبل أربع سنوات، جعلت كرواتيا هذا الحلم ممكنا لجميع المنتخبات الصغيرة، ومنحتهم الحق في أن يحلموا، في ذلك الوقت لم يتوقع أحد أننا سنكون في النهائي".

وأضاف "لقد جعلنا هذا الحلم متاحا للجميع، منهم المغرب التي فعلت ذلك بداية مع بلجيكا وإسبانيا ثم البرتغال، وأصبح حلمهم الآن ممكنا".

وتابع "بذلنا الكثير من المجهود للوصول إلى تلك المرحلة، لعبنا مباراتين في الوقت الإضافي، لكننا وصلنا لنصف نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي".

وأردف "لا نتحدث عما إذا كانت لدينا القوة والإرادة والطاقة، ليس هناك وقت لذلك، سنبذل قصارى جهدنا كما هو الحال مع كل مباراة، ليس لدينا الكثير من المشاكل مع الإصابات، اللاعبون يتمتعون بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية ولن أسألهم إذا كانوا متعبين أم لا".

وواصل "أنا دائما أقول للاعبين أن يستمتعوا بكرة القدم، لا يوجد نجاح إذا لم تستمتع بعملك".

وعن كون مباراة الأرجنتين مكررة من كأس العالم السابق، أوضح "هذه مباراة جديدة ومختلفة، لقد كانت مباراة في مرحلة المجموعات ولم تكن في الأدوار الإقصائية. نأمل أن نقدم الأداء الذي قدمناه حينها. أتوقع مباراة جميلة ونتمنى أن تكون عادلة من كلا الجانبين".

وأردف "ما قلته للاعبين قبل مواجهة الأرجنتين في 2018، هو أن يستمتعوا بكرة القدم، لقد وصلنا إلى المراكز الأربعة الأولى وهذا لم نتوقعه على الإطلاق، لم أكن أتخيل أن أقود كرواتيا إلى نهائيات، أنا ممتن وفخور بعملي وبكرواتيا، كان دائما هذا حلمي لكن لم يسبق أن تخيلت الوصول إلى تلك النقطة. العالم كله يراقب ما ستفعله كرواتيا الصغيرة".

وعن تفاصيل مباراة الأرجنتين السابقة أمام هولندا، قال: "لا أريد الحديث عن تلك المباراة، ولن ألوم أحد، شاهدتها وكانت قتالية للغاية وأشياء ليس لها علاقة بكرة القدم وآمل ألا يتكرر ذلك وتكون قرارات الحكم بين يديه".

وأتم "إذا فزنا، فسيكون ذلك أكبر وأهم انتصار لكرواتيا. بعد أربع سنوات، سيكون تكرار النجاح مع المنتخب الوطني أمرا رائعا".

ويواجه منتخب كرواتيا نظيره الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم 2022 غدا الثلاثاء في 9 مساءً.

ووصل منتخب كرواتيا إلى تلك المرحلة بعد تخطي الأرجنتين في ربع النهائي المسابقة بركلات الترجيح، الأمر ذاته بالنسبة للأرجنتين التي تأهلت بعد الفوز على حساب هولندا.

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