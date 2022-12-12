فاران: لا مجال للأخطأء أمام المغرب.. وصولهم لنصف النهائي لم يكن بالصدفة

شدد رافائيل فاران مدافع منتخب فرنسا على أنه لا مجال للخطأ أمام المغرب، مشيرا إلى أن وصول أسود الأطلس للدور نصف النهائي لم يكن بالصدفة.

ويلعب منتخب فرنسا مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال فاران في تصريحات صحفية: "مواجهة المغرب ستكون صعبة ومعقدة، لا مجال للوقوع في أي خطأ".

وأضاف "لا يجب أن يقع في الفخ، فهم منتخب صعب ولديه قدرات فنية كبيرة".

وواصل " ستكون معركة كروية، نمتلك الخبرة لتجهيز الفريق وباقي اللاعبين لهذه المواجهة".

وتابع "إنهم فريق متماسك جدا ومن الصعب مباغتته ولديهم الكثير من الأسلحة. تواجدهم في نصف النهائي ليس بالصدفة".

وفاز منتخب فرنسا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تفوق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بهدف دون مقابل.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين تاريخيا والأولى بشكل رسمي بعد خمس مواجهات ودية.

وفاز المنتخب الفرنسي في ثلاث مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 14 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد البيت.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 وقنوات الكأس اكسترا.