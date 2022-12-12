أثليتك: قبل يومين على مواجهة المغرب.. غياب ثنائي فرنسا عن التدريبات

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

إنجلترا - فرنسا - هدف تشواميني

كشفت شبكة "ذا أثليتك" عن غياب الثنائي أورلين تشواميني ودوايت أوباميكاتو عن تدريبات منتخب فرنسا قبل 48 ساعة من مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقضى الثنائي وقتا في "الجيم" بدلا من التدرب مع بقية زملائهم في المنتخب.

وشارك تشواميني في كل مباريات منتخب فرنسا في البطولة وسجل الهدف الأول أمام إنجلترا في ربع النهائي.

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بينما لعب أوباميكانو أربع مباريات من أصل خمس في البطولة.

وفاز منتخب فرنسا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما تفوق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بهدف دون مقابل.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين تاريخيا والأولى بشكل رسمي بعد خمس مواجهات ودية.

وفاز المنتخب الفرنسي في ثلاث مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 14 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد البيت.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 وقنوات الكأس اكسترا.

المغرب فرنسا قطر 2022 كأس العالم
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