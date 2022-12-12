تقرير: عودة ثنائي المغرب أمام فرنسا.. وغياب وحيد

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي المغرب بعد التأهل لنصف نهائي كاس العالم

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن جاهزية الثنائي نايف أكرد ونصير مزراوي للتواجد مع المنتخب المغربي أمام فرنسا.

وغاب مزراوي وأكرد عن مواجهة البرتغال الأخيرة في ربع النهائي والتي فاز فيها أسود الأطلس بهدف دون رد.

بينما لن يتمكن القائد رومان سايس من العودة بسبب إصابة في الفخذ غادر على إثرها آخر مباراتين لمنتخب المغرب أمام إسبانيا ثم البرتغال.

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وتفوق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بهدف دون مقابل.

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين تاريخيا والأولى بشكل رسمي بعد خمس مواجهات ودية.

وفاز المنتخب الفرنسي في ثلاث مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 14 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد البيت.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 وقنوات الكأس اكسترا.

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