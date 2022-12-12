تشكيل الاتحاد - أموتو يقود الهجوم أمام الأهلي

يقود النيجيري أوستن أموتو هجوم فريق الاتحاد السكندري أمام الأهلي.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري والتي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري الذي يعتمد عليه زوران مانولوفيتش كالآتي:

المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: هشام صلاح – خالد الغندور – محمود عبد العزيز

الهجوم: أحمد عادل – أوستن أموتو – مروان عطية

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

صبحي سليمان - إبراهيم حسن – محمد صالح – مابولولو – كريم الديب – إسلام عبد النعيم – سعيدو سيمبوري – كيفن كزيتو – محمد فارس

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

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