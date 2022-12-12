تشكيل الأهلي - كولر يتمسك بفريقه الفائز.. وعودة متولي أمام الاتحاد

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 17:51

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة - برونو سافيو

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لـ الدوري المصري.

ولم يغير المدرب السويسري أي لاعب في التشكيل الأساسي الذي فاز على غزل المحلة في المباراة الأخيرة بهدفين دون مقابل.

وعاد محمود متولي من الإصابة ليتواجد على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

أمامهما: كريم فؤاد - برونو سافيو - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

علي لطفي – محمود متولي – حمدي فتحي – محمد شريف – حسين الشحات – أفشة – محمد هاني – محمد فخري – شادي حسين

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.

بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد تسع نقاط من خمس مباريات.

وانتصر الأهلي في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بهدف دون مقابل ثم ثلاثة أهداف دون رد.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الاثنين 12 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.

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