مؤتمر تاليافيكو: الكل متحد لتحقيق الهدف.. وسنضع الخطة المناسبة للتعامل مع كرواتيا

شدد نيكولاس تاليافيكو الظهير الأيسر لمنتخب الأرجنتين أن الفريق بكامل متحد من أجل تحقيق الهدف، مشيرا إلى أنهم سيضعون الخطة المناسبة للتعامل مع كرواتيا.

ويلعب منتخب الأرجنتين مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وقال تاليافيكو في المؤتمر الصحفي: "جميعنا متحدون من أجل تحقيق الهدف، ليو ميسي قائدنا. هو يقودنا في كل مباراة ويستمر دائما بتحفيزنا. نمن لسنا آلات بل بشر، هذه كرة القدم و لنا مشاعرنا. نحن نركز على القادم".

وأضاف "لدينا الخبرة الكافية لمواجهة لحظات كهذه، نعلم أنه في مرحلة الاقصائيات نمر بلحظات صعبة، ولكن لدينا الخبرة وعلينا إظهار شخصيتنا لمواجهة الصعوبات".

وواصل "لدينا الكثير من الثقة في إيميليانو مارتينيز فهو حارس عظيم ولكن في هذه المراحل الكل قد يشعر ببعض التوتر".

المواجهة هي السادسة بين المنتخبين طوال تاريخهما، حيث فاز كل منتخب في مباراتين وانتهت الخامسة بالتعادل.

في كأس العالم، فاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في دور المجموعات من 1998 بينما انتصر منتخب كرواتيا في 2018 بثلاثة أهداف دون مقابل.

واستطرد "لا يزال أمامنا أهداف نسعى لتحقيقها، نحن مستعدون ونعمل على ذلك. الشعور إيجابي ونحن سعداء بتحقيق هدفنا الأول وهو التواجد في المربع الذهبي والآن علينا التفكير في القادم. من ميزة الفريق أن يكون قادر على اللعب بعدة طرق و هذه حسنة جيدة ويمكننا تعقيد الأمور على الخصم".

وأكمل "سنحاول السيطرة على الخصم والمباراة، نعلم أن منتخب كرواتيا يمتلك لاعبين بجودة عالية. المباراة ستلعب على تفاصيل صغيرة، رأينا مدى جودة لاعبي خط الوسط لديهم. قد يتراجعون قليلا في بعض الأوقات ولكنهم سيحاولون السيطرة على المباراة".

وأردف "تواجد كرواتيا مرة أخرى في هذا الدور يعني أنهم مستمرون بالعمل الجيد لفترة، ستكون مواجهة مختلفة عن 2018. نملك فريقا مختلفا الآن".

وأتم "دعونا نركز على منتخبنا ونقاط القوة التي لدينا، نعرف جيدا قوة كرواتيا وسنضع الخطة المناسبة لمواجهتهم".

ويلعب منتخب كرواتيا نصف النهائي الثالث له تاريخيا والثاني على التوالي.

بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي للمرة الرابعة بنظام كأس العالم الجديد في 1986 والأولى منذ 2014.

وتخطى منتخب الأرجنتيني نظيره الهولندي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منتخب.

على الجانب الآخر، فاز منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 13 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا.