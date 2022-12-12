مؤتمر سكالوني: لدينا مشاكل يجب حلها.. وهذا موقف دي باول ودي ماريا

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لمنتخب الأرجنتين

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين جديد حالة الثنائي رودريجو دي باول وأنخيل دي ماريا، مشيرا إلى أن فريق يعرف كيف يتعامل مع الفوز والخسارة.

ويلعب منتخب الأرجنتين مع كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر حتى 18 ديسمبر.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "ستكون مواجهة صعبة للغاية، إنهم يلعبون كوحدة واحدة. منتخب كرواتيا لديه مجموعة من اللاعبين الجيدين ولديهم أسلوبهم الخاص. نتوقعها مباراة صعبة للغاية والمقارنة بين مباراة الغد ومواجهة كأس العالم 2018 غير عادلة تماما".

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وأضاف "ستتضح الأمور بخصوص حالة اللاعبين جميعا لاتخاذ قرار التشكيلة فيما بعد، من حيث المبدأ رودريجو دي باول وأنخيل دي ماريا متاحان وسنقيمهما اليوم مرة أخرى".

وأردف "لدينا أسلوبنا باللعب، فكرتنا تتجاوز حقيقة أننا نعتمد على تشكيلة الخصم لنعتمد خطتنا. مونتيل وأكونيا لن يتواجدا وهي مشكلة يجب حلها".

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المواجهة هي السادسة بين المنتخبين طوال تاريخهما، حيث فاز كل منتخب في مباراتين وانتهت الخامسة بالتعادل.

في كأس العالم، فاز منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في دور المجموعات من 1998 بينما انتصر منتخب كرواتيا في 2018 بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتابع "لم تكن هناك طريقة أخرى للعب تلك المباراة ضد هولندا، كانت هناك بعض اللحظات لنا الأفضلية وفي الأخرى لهم. في مثل هذه المباريات تحصل المناوشات ونحن نعرف كيف نخسر و كيف نفوز".

وواصل "خسرنا من السعودية وكنا هادئين، شاهدونا ونحن نتعامل مع الخسارة. وعند الفوز بكوبا أمريكا رأينا بعد النهائي جلوس ميسي و باريديس مع نيمار. نعرف جيدا كيف نتعامل مع المواقف".

واستكمل "أعرف ليو ميسي جيدا وهو دائما يريد الفوز ولديه رغبة كبيرة لمواصلة اللعب بالطريقة التي تجعلنا جميعا سعداء".

واستطرد "يلعب هذا الفريق من أجل الشعب، ممتنون لمن قدموا التضحيات وجاءوا هنا من المشجعين ومن يساندوننا في منازلهم".

وأردف "أنا سعيد للغاية بتواجد لوكا مودريتش في الملعب و مشاهده يلعب، ليس فقط لموهبته ولكن لاحترامه الكبير".

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واستدرك "سنرى لاحقا في ما إذا سيستمر ليو ميسي في اللعب أو لا لكن علينا الاستمتاع به الآن. هناك بلد بأكمله خلفنا وطريق طويل نقطعه، لا أفكار إلا في مباراة الغد".

وأتم "نقوم بتحليل منتخب كرواتيا لنعرف كيف يمكن اللعب أمامهم، رأينا فعلا ما يمكن أن يقوموا به وكيف يلحقون الضرر بخصومهم".

ويلعب منتخب كرواتيا نصف النهائي الثالث له تاريخيا والثاني على التوالي.

بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي للمرة الرابعة بنظام كأس العالم الجديد في 1986 والأولى منذ 2014.

وتخطى منتخب الأرجنتيني نظيره الهولندي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منتخب.

على الجانب الآخر، فاز منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 13 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا.

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