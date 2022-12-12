أحمد ياسر ريان رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 17:10

كتب : FilGoal

هدف أحمد ياسر ريان الملغي - الزمالك × سيراميكا

حصل أحمد ياسر ريان على جائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل ريان الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا برأسية في الدقيقة الـ 16.

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وجاءت أرقام ريان في المباراة كالتالي:

الدقائق: 85.

الأهداف: 1.

التمريرات: 26/36 بنسبة دقة 72%.

صناعة الفرص: 2.

التسديدات 3/4 بنسبة دقة 75%.

لمس الكرة: 54 مرة.

المراوغات: 1/5 بنسبة دقة 20%.

التمريرات الطويلة: 1/3 بنسبة دقة 33%.

الثنائيات الأرضية: 4/11 بنسبة دقة 36%.

الثنائيات الجوية: 2/5 بنسبة دقة 40%.

وحصل ريان على الجائزة لأول مرة من بداية الموسم الحالي.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة السابعة في المركز السابع، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة الثانية في المركز الـ 17.

وسيحل سيراميكا كليوباترا ضيفا في المباراة المقبلة على أسوان، بينما سيلعب حرس الحدود ضد المصري.

حرس الحدود سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز أحمد ياسر ريان
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