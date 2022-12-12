سيراميكا كليوباترا يستعيد توازنه بثنائية ضد حرس الحدود

استعاد سيراميكا كليوباترا توازنه بفوز على حرس الحدود بهدفين مقال هدف

وسجل هدفي سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان وعمرو قلاوة بينما سجل مصطفى عبد الرؤوف زيكو هدف حرس الحدود.

المباراة أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

الفوز كان هو الثاني لحرس الحدود في الدوري بعد أن كان قد حقق فوزه الوحيد على المصري في الجولة الأولى.

واستمر حرس الحدود في كونه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز منذ بداية الدوري برفقة الإسماعيلي والداخلية.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة السابعة في المركز السابع، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة الثانية في المركز الـ 17.

التشكيل

عاد ميدو جابر لتشكيل سيراميكا كليوباترا الأساسي بعد أن شارك كبديل في المباراة الماضية بينما قاد إيمانويل دافيد هجوم حرس الحدود.

جون إيبوكا يقود هجوم سيراميكا كليوباترا بجانب أحمد ريان وميدو جابر، حرس الحدود يهاجم ب دافيد ومحمود ممدوح وأحمد أيمن ⚽️🌟#في_الدوري pic.twitter.com/EK2Gahs0IJ — FilGoal (@FilGoal) December 12, 2022

أحداث المباراة

العارضة منعت ميدو جابر من تسجيل هدفا مبكرا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة الـ 16 تقدم أحمد ياسر ريان لسيراميكا كليوباترا بالهدف الأول برأسية مستغلا ركلة ركنية وحاول مدافع حرس الحدود اللحاق بالكرة ولكن الحكم احتسب الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو لأن الكرة كانت عبر الخط.

هدف ريان كان هو الهدف الـ 100 في الدوري المصري من بداية الموسم والهدف الشخصي الثاني له في 6 مباريات.

وأضاف عمرو قلاوة الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 38 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحاول مصطفى عبد الرؤوف زيكو تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة ولكن محمد بسام منع الكرة من دخول الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني سجل جون إيبوكا الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا مستغلا تمريرة رائعة من ميدو جابر ولكن الحكم احتسب تسلل على إيبوكا.

وظل ضغط كليوباترا مستمرا في باقي دقائق المباراة وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة جديدة لولا تماسك دفاع حرس الحدود وحارس مرماه.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة قلص حرس الحدود الفارق عن طريق مصطفى زيكو بعد تمريرة رأسية من محمود والي ليضع الكرة من بين قدمي الحارس.

هدف زيكو كان هو الأول لحرس الحدود في الدوري هذا الموسم لتكون جميع الفرق قد تمكنت من التسجيل.

وسيحل سيراميكا كليوباترا ضيفا في المباراة المقبلة على أسوان، بينما سيلعب حرس الحدود ضد المصري.