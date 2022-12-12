التشكيل – ياو أنور أساسي مع الإسماعيلي.. وفيوتشر يجدد الثقة في باري

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

أعلن أيمن الجمل المدير الفني المؤقت للإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر في مباراة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

وشهد التشكيل الدفع بـ ياو أنور في الهجوم بجوار باسم مرسي ومحمد الشامي.

في المقابل جدد علي ماهر الثقة في حاجي باري مهاجم الفريق الذي سجل هدفا وحيدا في الدوري.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد دسوقي

الوسط: محمد حسن – عماد حمدي – عمر الوحش

الهجوم: محمد الشامي – باسم مرسي – ياو أنور

دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – أحمد محسن – محمد بن خماسة – أحمد مدبولي – محمد نصر – محمود الشبراوي – عبد الرحمن مجدي – محمد بيومي – فراس شواط

تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي – علي الفيل – محمود رزق – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – محمد رضا - هشام عادل – مصطفى البدري

الهجوم: عبد الكبير الوادي – الحاجي باري

دكة البدلاء: أحمد يحيى - محمود حمدي – محمود شعبان – عمر كمال - طارق طه – عمر السعيد - مروان محسن – هشام حافظ – علي زعزع

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