شووت في الجول – إلعب تحدي الفوز بـ كأس العالم
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 16:35
كتب : محمود أراجون
في FilGoal.com لا تعرف فقط الخبر الجديد، بالتأكيد أيضا ستستمتع بتجربة ترفيهية لن تجدها في مكان آخر.
تجربتنا الجديدة لعبة ترفيهية. إلعب وحاول إدخال الكرة إلى المرمى لتفوز بالمباراة تلو الأخرى، وتحرز لقب البطولة.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد الاتحاد السكندري تشكيل الاتحاد - أموتو يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - كولر يتمسك بفريقه الفائز.. وعودة متولي أمام الاتحاد أحمد ياسر ريان رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) فيوتشر.. القاائم يمنع هدفا قاتلا سيراميكا كليوباترا يستعيد توازنه بثنائية ضد حرس الحدود التشكيل – ياو أنور أساسي مع الإسماعيلي.. وفيوتشر يجدد الثقة في باري في الجول يكشف – موقف السوبر المصري الجديد "بطولة منفصلة"