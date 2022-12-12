شووت في الجول – إلعب تحدي الفوز بـ كأس العالم

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 16:35

كتب : محمود أراجون

شووت في الجول

في FilGoal.com لا تعرف فقط الخبر الجديد، بالتأكيد أيضا ستستمتع بتجربة ترفيهية لن تجدها في مكان آخر.

تجربتنا الجديدة لعبة ترفيهية. إلعب وحاول إدخال الكرة إلى المرمى لتفوز بالمباراة تلو الأخرى، وتحرز لقب البطولة.

إلعب "شووت في الجول" من هنا ونافس أصدقائك.

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شووت في الجول
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