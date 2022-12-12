تقرير: أنشيلوتي مرشح لتدريب منتخب البرازيل

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 16:14

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشفت شبكة UOL البرازيلية عن كون كارلو أنشيلوي مدرب ريال مدريد مرشحا لتدريب منتخب البرازيل خلفا لتيتي.

كان تيتي قد أعلن رحيله عن تدريب البرازيل بعد الخروج من كأس العالم 2022.

وكان منتخب البرازيل قد خسر أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

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وفقا للشبشكة البرازيلية فإن اتحاد الكرة يبحث عن مدرب جديد للمنتخب الوطني.

كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا هم هدفا الاتحاد البرازيلي لخلافة تيتي ولكن المرشح الأول سيكون حلما صعبا خصوصا مع تمديده لعقده مؤخرا مع مانشستر سيتي.

وفي حال موافقة أنشيلوتي على تدريب البرازيل سيكون على الاتحاد الذهاب والتفاوض مع ريال مدريد لأن المدرب الإيطالي لا يزال يرتبط بعقد حتى 2024.

إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي كان قد شدد على عدم استبعاده أن يكون مدرب البرازيل المقبل أجنبي بعد رحيل تيتي.

أنشيلوتي هو أحد أصدقاء تيتي مدرب البرازيل السابق وكان قد كشف من قبل على إعطائع بعض النصائح حول كيفية التعاملة مع فينيسيوس جونيور.

ويتولى أنشيلوتي تدريب ريال مدريد في ولايته الثانية من بداية الموسم السابق.

ونجح صاحب الـ 63 عاما في قيادة ريال مدريد إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

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