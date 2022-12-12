مصدر من بالميراس يكشف لـ في الجول قيمة انتقال إندريك إلى ريال مدريد وموعد الإعلان الرسمي

اقترب إندريك لاعب بالميراس أكثر فأكثر من التوقيع لـ ريال مدريد في صفقة هائلة.

وارتبط اسم إندريك بكبار قارة أوروبا لأشهر طويلة، لكن وجهته باتت صوب ريال مدريد مؤخرًا.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر من داخل نادي بالميراس البرازيلي للسؤال بشأن الصفقة المنتظرة.

وقال المصدر رفيع المستوى لـ FilGoal.com: "المفاوضات مع ريال مدريد بشأن إندريك لا تزال جارية لكن لم تُحسَم رسميًا حتى اللحظة".

وأضاف: "القيمة الإجمالية للصفقة قد تتجاوز 70 مليون يورو، سنتأكد من ذلك عند نهاية المفاوضات".

وأتم: "لو توصلنا لاتفاق فسيتم الإعلان عن الصفقة بعد نهاية كأس العالم".

ومن المنتظر أن تشمل الصفقة العديد من المتغيرات الإضافية التي تسمح بوصول قيمتها إلى 70 مليون يورو.

إندريك (16 عامًا) يعد أحد أهم مواهب كرة القدم البرازيلية والعالمية، ويُنتظَر أن يسير على خطى فينيسيوس جونيور ورودريجو في الانضمام إلى ريال مدريد.

اللاعب المولود في 21 يوليو 2006 سينضم إلى ريال مدريد رسميًا عندما يبلغ 18 عامًا.

ويعتبر إندريك أصغر لاعب في تاريخ بالميراس بظهوره مع الفريق الأول في أكتوبر 2022، وفي نفس الشهر بات أصغر هدّاف في تاريخ بالميراس بثنائيته في شباك أتليتكو باراناينسي، كما صار ثاني أصغر هداف في تاريخ الدوري البرازيلي.