أنجيه يفتح الباب أمام أوناحي وبوفال للرحيل في يناير

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 15:43

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

فتح نادي أنجيه الفرنسي الباب أمام إمكانية رحيل ثنائي المغرب المتألق عز الدين أوناحي وسفيان بوفال في فترة الانتقالات الشتوية.

الثنائي قاد المغرب للتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم في إنجاز تاريخي.

وقال سعيد شعبان رئيس نادي أنجيه الفرنسي في تصريحات لشبكة راديو مونت كارلو: "يمكنهما الرحيل في شهر يناير أو في نهاية الموسم".

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وأضاف "لقد عقدنا اجتماعا مع المدرب والمدير الرياضي لمحاولة النظر في كل السيناريوهات الممكنة".

وأكمل "تعلمون جيدا أنه لا يمكنك أبدا كبح جماح اللاعب الذي يريد المغادرة".

وواصل "أعتقد أن كل شيء تغير بالنسبة لهما بعد الوصول للمربع الذهبي لكأس العالم، وأشك في عودتهما لسابق عهدهما معنا".

أوناحي البالغ من العمر 22 عاما لعب 14 مباراة مع أنجيه في كل المسابقات هذا الموسم

فيما لعب بوفال - 29 عاما - 11 مباراة هذا الموسم في كل البطولات.

ويلعب منتخب المغرب في نصف نهائي المونديال مع فرنسا يوم الأربعاء.

وكتب المنتخب المغربي التاريخ بالصعود لنصف نهائي كأس العالم على حساب البرتغال بهدف دون مقابل.

وسجل يوسف النصيري هدف المغرب الوحيد في المباراة برأسية في الدقيقة 41 بعد عرضية من يحيى عطية الله.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا 1930 وكوريا الجنوبية 2002.

وعادل يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب الرقم القياسي كهدافا تاريخيا للمنتخبات العربية في كأس العالم.

اللاعب المغربي عادل رقم كل من سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري الذي سجل كل منهم 3 أهداف.

النصيري كان قد سجل هدف في نسخة 2018 بمرمى منتخب إسبانيا.

كما رفع رصيده من الأهداف لإثنين في النسخة الحالية بعد أن سجل في مرمى كندا في دور المجموعات.

وبات النصيري الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم متخطيا صلاح الدين بصير وعبد الجليل حدا "كماتشو" وعبد الرزاق خيري.

وأصبح النصيري أول لاعب من نادي إشبيلية وأول لاعب عربي يسجل في ربع نهائي كأس العالم.

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