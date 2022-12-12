"ركلة جزاء للأهلي وطرد لـ المحمدي وأوروك".. كلاتنبرج يرصد 4 أخطاء للحكام في الجولة السادسة

ظهر مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام في فيديو تحيليلي جديد لمستوى الحكام في مباريات الجولة السادسة للدوري المصري.

ويظهر كلاتنبرج في فيديو دوري بعد كل جولة، لكن هذا الفيديو شهد رصدًا مكثفًا لأخطاء الحكام وصل إلى 4 حالات.

بيراميدز x المقاولون العرب

استعرض كلاتنبرج حالة احتساب ركلة جزاء لـ بيراميدز بعد مراجعة تقنية الفيديو واتفق مع القرار النهائي.

فاركو x الداخلية

اختلف كلاتنبرج بوضوح مع قرار إلغاء هدف للداخلية بواسطة حكم الساحة واتفاق تقنية الفيديو مع قراره.

وشرح كلاتنبرج: "لا أتفق مع قرار حكمي الساحة والفيديو لأن الالتحام كان قانونيًا وطبيعيًا أثناء التنافس على الكرة".

غزل المحلة x الأهلي

رصد كلاتنبرج تدخل تم بواسطة جابرييل أوروك لاعب غزل المحلة في حق أكرم توفيق استمر معه اللعب بشكل طبيعي.

وقال كلاتنبرج: "لا أتفق مع قرار الحكم، كان هناك مخالفة تستحق بطاقة حمراء لأن الاحتكاك يهدد سلامة المنافس".

وفي حالة أخرى اتفق كلاتنبرج مع قرار حكم الساحة بعدم احتساب مخالفة على محمد الشناوي بعد التحام وصل خلاله إلى الكرة من أمام عبد الرحمن عاطف، وأشار إلى عدم اتفاقه مع قرار حكم الفيديو باستدعاء الحكم لمراجعة اللقطة.

وفي حالة ثالثة بنفس المباراة اختلف كلاتنبرج مع حكم الساحة وحكم الفيديو في عدم احتساب ركلة جزاء لـ أكرم توفيق بعد تدخل من مدافع غزل المحلة، معتبرًا أن المدافع لم يصل للكرة بعد التحامه مما يتوج احتساب ركلة جزاء.

سيراميكا كليوباترا x الإسماعيلي

سلط كلاتنبرج الضوء على حالة جمعت أحمد ياسر ريان وباهر المحمدي.

وأشار كلاتنبرج إلى عدم صحة قرار الحكم بعدم إشهار بطاقة حمراء لـ المحمدي واحتساب ركلة جزاء لـ سيراميكا، لأن اللعب كان جاريًا عندما نطح قائد الدراويش هدّاف سيراميكا.

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