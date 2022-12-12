أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الـ 100 في الدوري المصري

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 15:22

كتب : FilGoal

هدف أحمد ياسر ريان الملغي - الزمالك × سيراميكا

سجل أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الـ 100 في الدوري المصري هذا الموسم.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع حرس الحدود على استاد القاهرة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في الدقيقة الـ 16 برأسية من أحمد ياسر ريان.

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هدف ريان كان هو الـ 100 في الدوري المصري من بداية الموسم الحالي.

وسجل ريان هدفه الثاني مع سيراميكا هذا الموسم خلال مباراته السادسة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ 17 برصيد نقطتين.

حرس الحدود سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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