كيكر: تعثر مفاوضات التجديد بين مرموش وفولفسبورج

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 15:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

ذكرت جريدة كيكر الألمانية أن فولفسبورج لم ينجح حتى الآن في التوصل لاتفاق مع مهاجمه عمر مرموش من أجل تمديد عقده.

عقد مرموش مع فولفسبورج ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه التفاوض والاتفاق مع أي فريق في يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا في الموسم المقبل.

وأفاد تقرير كيكر يوم الإثنين أن فولفسبورج وعمر مرموش لا يزالان بعيدين للغاية بشأن التوصل لاتفاق حول تمديد عقد الجناح المصري.

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وأوضح التقرير أن المفاوضات التي تجددت بعد تعثرها في الصيف الماضي، أصبحت بعيدة كل البعد عن التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي، ويتعلق الوضع بالأمور المالية.

فالراتب الذي يطلبه مرموش يمثل عقبة هائلة أمام فولفسبورج، حسب التقرير.

فيما يرغب فولفسبورج في دفع راتب لا يتماشى مع متطلبات مرموش.

وذكر التقرير أن فولفسبورج اعترض في الصيف الماضي على انتقال عمر لفريق برينتفورد الإنجليزي.

ويحاول النادي الألماني ربط مرموش بعقد جديد قبل دخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده أو المخاطرة بخسارته مجانا.

الدولي المصري سجل خمسة أهداف وصنع 5 في 44 مباراة في الدوري الألماني مع فولفسبورج وشتوتجارت.

قبل أسابيع، شدد عمر مرموش لاعب نادي فولفسبورج الألماني أن الطريق للاحتراف في أوروبا لم يكن سهلا، مشيرا إلى أنه احتاج بعض الوقت من أجل التأقلم على الأجواء.

وقال عمر مرموش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس الإخبارية: "الطريق كان صعبا وطويلا، لم يكن من السهل التأقلم على اللعب في أوروبا".

وتابع "جودة اللاعبين ورتم اللعب أعلى بكثير من مصر ولذلك احتجت وقتا للتكيف على الأجواء والوصول للمستوى المطلوب وفهم كرة القدم هنا".

وواصل "كنت أعتقد دائما أنني بين الأفضل عندما يتعلق الأمر بالكرة ولكن التكتيك والعوامل البدنية فكان هناك مساحة كبيرة للتحسن".

وأتم "استغرقت وقتا لكي أحصل على فرصتي ولكنني أشعر الآن أنني في وضع أفضل بكثير لأنني أخيرا حققت ما أطمح إليه".

ولعب عمر مرموش مع فرق فولفسبورج للشباب والفريق الأول وسانت باولي وشتوتجارت في الدوري الألماني.

عمر مرموش فولفسبورج
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