التشكيل - عودة ميدو جابر لهجوم سيراميكا.. وإيمانويل دافيد يقود حرس الحدود

أعلن كل من أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا وأحمد أيوب مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويحل حرس الحدود ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا عودة ميدو جابر بعد أن شارك كبديل في المباراة الماضية ضد الإسماعيلي، بينما يستمر أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد بسام.

الدفاع: محمد عادل - أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري.

الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - محمد ماتولي "كناريا".

الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - ميدو جابر.

ويقود إمانويل دافيد هجوم حرس الحدود في تشكيل شهد 4 تغييرات.

وجاء تشكيل حرس الحدود بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: مؤمن عوض - إبراهيم القاضي - محمود بن والي - أحمد شديد قناوي.

الوسط: أحمد فيلكس - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - مصطفى جمال.

الهجوم: أحمد أيمن - إمانويل دافيد - محمود ممدوح.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ 17 برصيد نقطتين.