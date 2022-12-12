التشكيل - عودة ميدو جابر لهجوم سيراميكا.. وإيمانويل دافيد يقود حرس الحدود

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 14:12

كتب : FilGoal

هدف رجب نبيل - سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي

أعلن كل من أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا وأحمد أيوب مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويحل حرس الحدود ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وشهد تشكيل سيراميكا كليوباترا عودة ميدو جابر بعد أن شارك كبديل في المباراة الماضية ضد الإسماعيلي، بينما يستمر أحمد ياسر ريان وجون إيبوكا في قيادة خط الهجوم.

أخبار متعلقة:
انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك بيراميدز وفيوتشر ضمن المجموعة الثالثة الحديدية في كأس الكونفدرالية عامر حسين يشرح النظام الجديد لكأس السوبر المصري انتهت قرعة الكونفدرالية - فيوتشر وبيراميدز في المجوعة الحديدية

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد بسام.

الدفاع: محمد عادل - أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري.

الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - محمد ماتولي "كناريا".

الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - ميدو جابر.

ويقود إمانويل دافيد هجوم حرس الحدود في تشكيل شهد 4 تغييرات.

وجاء تشكيل حرس الحدود بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد فوزي.

الدفاع: مؤمن عوض - إبراهيم القاضي - محمود بن والي - أحمد شديد قناوي.

الوسط: أحمد فيلكس - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - مصطفى جمال.

الهجوم: أحمد أيمن - إمانويل دافيد - محمود ممدوح.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ 17 برصيد نقطتين.

سيراميكا كليوباترا حرس الحدود الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
في الجول يكشف – موقف السوبر المصري الجديد "بطولة منفصلة" الكونفدرالية الإفريقية – ترتيب مباريات بيراميدز وفيوتشر دوري أبطال إفريقيا - ترتيب مباريات الزمالك.. بداية ونهاية في مصر دوري أبطال إفريقيا - ترتيب مباريات الأهلي.. بداية ونهاية في مصر "ركلة جزاء للأهلي وطرد لـ المحمدي وأوروك".. كلاتنبرج يرصد 4 أخطاء للحكام في الجولة السادسة أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الـ 100 في الدوري المصري الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (2) (0) حرس الحدود.. هدف رائع ملغي
أخر الأخبار
في الجول يكشف – موقف السوبر المصري الجديد "بطولة منفصلة" 4 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: أنشيلوتي مرشح لتدريب منتخب البرازيل 11 دقيقة | أمريكا
مصدر من بالميراس يكشف لـ في الجول قيمة انتقال إندريك إلى ريال مدريد وموعد الإعلان الرسمي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية الإفريقية – ترتيب مباريات بيراميدز وفيوتشر 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
أنجيه يفتح الباب أمام أوناحي وبوفال للرحيل في يناير 42 دقيقة | قطر 2022
دوري أبطال إفريقيا - ترتيب مباريات الزمالك.. بداية ونهاية في مصر 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - ترتيب مباريات الأهلي.. بداية ونهاية في مصر 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
"ركلة جزاء للأهلي وطرد لـ المحمدي وأوروك".. كلاتنبرج يرصد 4 أخطاء للحكام في الجولة السادسة 58 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة