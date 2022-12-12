تحديد ملاعب كأس أمم إفريقيا للشباب بمصر
الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 12:37
كتب : FilGoal
تقرر اقامة بطولة كأس الامم الافريقية للشباب التي تستضيفها مصر علي 3 ملاعب.
كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة هي البطولة المؤهلة لكأس العالم للشباب في 2023.
وتقام البطولة على 3 ملاعب وهي استاد القاهرة واستاد الاسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.
وتحتضن مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل.
وستقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا.
وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.
فيما حصل الفراعنة الصغار على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.
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