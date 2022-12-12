كيكر: بايرن يدرس ضم نافاس كبديل لنوير

ذكرت جريدة كيكر أن نادي بايرن ميونيخ يدرس ضم كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان بعد إصابة مانويل نوير الطويلة.

وأعلن مانويل حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا نهاية موسمه عقب تعرضه لكسر في أسفل القدم.

وأفاد تقرير كيكر أن إدارة بايرن تفكر في اسم كيلور نافاس لكن هناك عدة عقبات قد تقف أمام إمكانية حدوث الصفقة.

فمن المرجح ألا يوافق باريس سان جيرمان على مساعدة بايرن قبل مواجهتهما المرتقبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في فبراير المقبل.

كما أن هناك بعض الشكوك حول إمكانية قبول نافاس لهذه الخطوة كحل قصير المدى، حسب التقرير.

لكن نافاس الذي لم يظهر في أي مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم، في ظل مشاركة جيانلويجي دوناروما كأساسي قد يوافق على الانتقال للعملاق البافاري.

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وبدأ نادي بايرن ميونيخ التحرك من أجل تعويض غياب حارسه مانويل نوير حتى نهاية الموسم.

وذكرت شبكة ران سبورت الألمانية أن إدارة بايرن بدأت في التفاوض مع نادي موناكو من أجل إنهاء إعارة ألكسندر نوبل في يناير المقبل.

وأوضح التقرير أن بايرن سيواجه أكثر من عقبة في الأمر، أولها رغبة نوبل في اللعب كأساسي فقط وليس لعب دور الحارس الثاني.

كما سيتعين على بايرن أن يدفع رسوما مالية بسبب قطع الإعارة، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان موناكو سيسمح لنوبل بالرحيل في منتصف الموسم.

فنوبل هو الحارس الأساسي لموناكو منذ بداية الموسم.

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

وكتب نوير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يوم السبت قائلا: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

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