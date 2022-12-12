مصدر من المصري لـ في الجول: صانع معجزة جامبيا ضمن ثنائي مرشح لقيادة الفريق

تواصل إدارة المصري العمل على إيجاد بديل لـ إيهاب جلال الذي رحل عن قيادة الفريق.

ويتولى طارق سليمان قيادة المصري مؤقتًا بعد رحيل إيهاب جلال.

وأوضح مصدر من داخل المصري لـ FilGoal.com أن البلجيكي توم سينتفيت، والبرتغالي جورجي سيماو، ضمن المرشحين لقيادة الفريق.

وأشار المصدر أن سينتفيت وسيماو يمتلكان سيرة ذاتية نالت إعجاب إدارة المصري، مما قد يفتح باب تولي أحدهما الفترة المقبلة.

موقف باتشيكو

في الأيام الماضية ذكر تقرير برتغالي أن باتشيكو قريب من قيادة المصري.

فما هو موقف المصري من التعاقد مع باتشيكو؟

المصدر أوضح لـ FilGoal.com أن المفاوضات مع باتشيكو تعثرت منذ بدايتها.

وطلب باتشيكو مبلغًا ماليًا كبير كراتب حال توليه قيادة المصري، لتنهار المفاوضات قبل أن تبدأ.

من هو سينتفيت

سينتفيت (49 عامًا) يتولى تدريب منتخب جامبيا منذ 2018، وقد قاده لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 لأول مرة في تاريخه.

وأكمل سينتفيت المعجزة وتصدر مجموعته بالفوز على موريتانيا، والتعادل مع مالي، والفوز على تونس.

وفي دور الـ 16 أكملت جامبيا المعجزة وأطاحت بـ غينيا، قبل أن تتوقف المسيرة في ربع النهائي أمام الكاميرون.

ويمتلك سينتفيت مسيرة تدريبية طويلة، إذ سبق له قيادة أندية الغرافة القطري، والشباب الأردني، ويانج أفريكانز التنزاني، وفري ستيت ستارز الجنوب إفريقي.

كما قاد سينتفيت العديد من المنتخبات مثل ناميبيا، وزيمبابوي، وإثيوبيا، واليمن، ومالاوي، وتوجو، وبنجلادش، وترينداد وتوباجو، ومالاطا.

وأجرى FilGoal.com حوارًا مطولًا سابقًا مع سينتفيت قبل كأس الأمم الإفريقية، ذكر فيه العديد من الحوادث المثيرة من مسيرته، أبرزها عندما دخل في خلاف حاد مع إيمانويل أديبايور، ويوم أن هرب ليلًا من زيمبابوي ليتجنب اعتقاله.

من هو جورجي سيماو

البرتغالي صاحب الـ 46 عامًا أبرز محطاته كانت مع براجا عندما تولى خلفًا لـ جوزيه بيسيرو في 2016، لكنه أقيل لسوء النتائج.

كما قاد سيماو عدة أندية أخرى مثل بيلينينسيش، وباكوس فيريرا، وتشافيز، وبوافيشتا، كما يمتلك تجربتين خارج البرتغال مع الفيحاء السعودي وموسكورن البلجيكي دون نجاحات تُذكر.