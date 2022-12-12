كادينا كوبي: فيفا يُرسل ماتيو لاهوز إلى المنزل.. انتهت مشاركته في كأس العالم

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 11:29

كتب : FilGoal

أنطونيو ماتيو لاهوز - ليونيل ميسي

انتهت مشاركة الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز في كأس العالم 2022.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أنهى مشاركة ماتيو لاهوز في كأس العالم.

ويطير ماتيو لاهوز إلى إسبانيا مغادرًا قطر بعد أن أدار 3 مباريات في كأس العالم 2022.

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يأتي ذلك بعد المباراة الجدلية التي أدارها بين هولندا والأرجنتين في ربع نهائي البطولة، وانتهت بتأهل راقصي السامبا بركلات الجزاء الترجيحية.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" قد ذكرت أمس الأحد أن ماتيو لاهوز لن يُسنَد إليه نهائي كأس العالم حال تأهل الأرجنتين إلى المباراة الختامية.

وأوضح التقرير أنه خلافًا لما يثار حول ماتيو لاهوز، يرى أن الحكم ظهر بمستوى مميز في المباراة وكانت قراراته صحيحة.

ويأخذ فيفا صعوبة المباراة واشتعال الأجواء بين الفريقين في الاعتبار، ويرى أن البطاقات الصفراء وقرارات ماتيو لاهوز عمومًا كانت موفقة.

لكن بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها ميسي وإيميليانو مارتينيز بين آخرين، لـ ماتيو لاهوز، فمن الصعب أن يظهر الحكم الإسباني في مباراة أخرى لراقصي التانجو في هذا المونديال.

فيفا فوجئ بشكاوى الأرجنتين، إذ لا يرون مبررًا لها، وفقًا لـ موندو ديبورتيفو، لكنها ستؤثر دون شك على حظوظ ماتيو لاهوز في إدارة المباراة الختامية حال تواجدت الأرجنتين.

وصرّح ميسي بعد الفوز على هولندا: "فيفا يجب أن يراجع نفسه قبل أن يضع حكما في لقاء بالغ الأهمية مثل هذا".

فيما قال إيميليانو مارتينيز: "نأمل ألا نلتقي بهذا الحكم مرة أخرى، إنه عديم الفائدة".

ماتيو لاهوز (45 عامًا) يعد أشهر حكم إسباني على الساحة الكروية، وقد أشهر 18 بطاقة صفراء خلال معركة الأرجنتين وهولندا.

ويستبعد فيفا حكام بعد كل دور في البطولة ويتقلص عددهم تدريجيًا حتى المباراة النهائية.

وأدار ماتيو لاهوز مباراة قطر والسنغال في الجولة الثانية لدور المجمموعات، كما أشرف على قيادة مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثالثة.

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