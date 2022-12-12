مواعيد الإثنين 12 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة – الأهلي في الدوري.. وقرعة أبطال إفريقيا

تتواصل مباريات الدوري المصري في ظل يوم جديد لا نشهد خلاله أي لقاء لكأس العالم.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 12 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

في قمة اليوم، يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في السابعة مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.

وفي مباراة أخرى، يلعب سيراميكا كليوباترا أمام حرس الحدود في الثالثة إلا ربع عصرًا، وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 3 بتعليق محمد الغياتي.

ويلتقي الإسماعيلي بـ فيوتشر في الخامسة مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق بلال علام.

قُرعة المسابقات الإفريقية

وفي الثانية ظهرًا تقام قُرعة مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بمشاركة 4 أندية مصرية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر.

ويمكنك مشاهدة القُرعة عبر أون تايم سبورتس 1.

طائرة

وفي الدوري المصري للكرة الطائرة للسيدات، نشهد قمة بمباراة الزمالك والأهلي بعد حوالي أسبوع من صدامهما السابق.

وتقام المباراة في التاسعة مساءً وتُنقل عبر أون تايم سبورتس 2.

سلة

وفي منافسات ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال، يلتقي الأهلي بـ سموحة، ويلعب الزمالك أمام الشمس في تمام السادسة مساءً.

وفي دوري السلة الأمريكي NBA، يلعب واشنطن ويزاردز أمام بروكلين نيتس في الثانية صباح الثلاثاء، وفي نفس التوقيت يلتقي إنديانا بيسرز بـ ميامي هيتس.

وفي الثالثة صباحًا يلعب ممفيس جريزليس أمام أتلانتا هاوكس، وبعدها بنصف ساعة يلتقي دالاس مافريكس بـ أوكلاهوما سيتي ثاندر، وفي نفس التوقيت يلعب سان أنطونيو سبيرز أمام كليفلاند كافالييرز.

وفي الخامسة صباحا يلعب بورتلاند تريل بليزرز أمام مينيسوتا تيمبرولفز، كما يلتقي لوس أنجلوس كليبرز بـ بوسطن سيلتكس.