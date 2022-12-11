المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي

قال صابر عيد المدير الرياضي غزل المحلة إن الأحداث التي أثيرت حول احتمالية رحيل مدرب الفريق نيكوديموس بابافاسيليو أثرت على اللاعبين.

وتحدث المدير الرياضي للمحلة لقناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الأحد قائلا: "كانت مباراة الأهلي صعبة جدا، كان لدينا أمل في تحقيق نتيجة إيجابية ومباراة اليوم ضد الداخلية كانت صعبة بعد الهزيمة من الأهلي".

وأكمل "بالطبع ما حدث مع مدرب الفريق بابافاسيليو أثر علينا خاصة اللاعب المصري يتأثر بتلك الأحداث في ظل احتمالية رحيل المدرب قبل حل الأزمة".

وكان الأهلي فاز على المحلة قبل عدة أيام بهدفين دون رد.

وعن الفوز على الداخلية قال: "مباراة كانت صعبة بعد الهزيمة ضد الأهلي وكنا نتخوف من هزيمة جديدة كي لا ندخل في دوامة الخسائر ولكنها نتيجة مرضية لنا".

وأكمل "سقف طموحنا مرتفع ولديها جهاز فني جيد للغاية ولدينا أمل أن نتواجد في مكان جيد يليق بنادي المحلة".

وفاز المحلة على الداخلية اليوم في مباراة مؤجلة من رابع جولات الدوري بهدفين لهدف.

وحصد المحلة 13 نقطة من ست مباريات يحتل بهم المركز الرابع في الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر وللأخير مباراة أقل.