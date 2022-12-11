مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا × كندا

تحدث لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا عن مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022 ومنتخب المغرب الذي حقق إنجازا عظيما في البطولة ذاتها.

وقال مودريتش في تصريحات لـ RTVE الإسبانية: "من الرائع أن أصل لنصف نهائي كأس العالم مرة أخرى. ما حققه الفريق مذهل".

وأضاف "هذا طبيعي، الكل ينظر للبلاد الكبيرة، ونحن بلد صغير، لا أحد يضعنا في الحسبان، وليس لدينا مشكلة مع ذلك".

أخبار متعلقة:
لوريس يكشف سبب إهدار كين لركلة جزاء في لقاء إنجلترا وفرنسا ماجواير: كنا أفضل من فرنسا.. لكنني أعتقد أنهم سيتوجون بكأس العالم تقرير يكشف رد فعل مبابي على إقصاء ماركينيوس والبرازيل من كأس العالم بيان من الاتحاد الإنجليزي بعد الإقصاء من كأس العالم

وأوضح "كون الآخرين مرشحين ونحن في الظل، هذا أمر خارجي لا يمكننا التحكم به. نحن ننافس لأقصى درجة ونقدم كل شيء وهذه هي قوتنا".

وتابع مودريتش "قبل الذهاب إلى كأس العالم تحدثنا كثيرا في غرف الملابس وقلت لهم: احذروا من كرواتيا. رأيت فريقا جيدا وناضجا، مع شباب يضيفون الجودة والطاقة".

وواصل "هناك معلومة لم أكن أعرفها حتى أخبرنا المدرب، وهي أننا خسرنا مباراة واحدة في آخر 22 مباراة منذ اليورو. هذا رائع".

وأكمل "وصولنا لنصف النهائي مرة ثانية بعد 4 سنوات هو شيء كبير ويظهر قوة عقليتنا التي تظهر في الأوقات الحاسمة، مثل حارسنا (دومينيك ليفاكوفيتش) خصوصا في آخر مباراتين (أمام اليابان والبرازيل). أنا سعيد له فقد أظهر أنه حارس عظيم".

وعن خروجه من مباراة اليابان قبل ركلات الترجيح قال مودريتش: "من السيئ أن أكون في الخارج، أشاهد من مقاعد البدلاء ولا يمكنني المساعدة. هناك الكثير من الضغط والأمر لم يكن سهلا".

أما عن لقطة مواساته للبرازيلي رودريجو زميله في ريال مدريد قال لوكا: "إنه فتى مذهل. أحبه كثيرا وتجمعنا علاقة جيدة. هذا مؤسف لأجله، ولكني سعيد للغاية من أجل بلادي. تخطينا خصما كان مرشحا للفوز، وبعد المباراة أردت التخفيف عنه فقط".

وأضاف "لقد كنت في الوضع نفسه في يورو 2008 (حين خسرت كرواتيا أمام تركيا بركلات الترجيح) ولم يكن ذلك سهلا، ولكن هذه المواقف تجعلك أقوى وتساعدك في المستقبل".

وعن خروج إسبانيا أمام المغرب في دور الـ 16 قال مودريتش: "إنه فريق جيد وكنت أراه في نصف النهائي ولكن هذه كرة القدم وليس من السهل الفوز على أي أحد".

وأوضح "لعبنا مباراتنا الأولى ضد المغرب ولم نفز، وبدأ الكل في قول أشياء مثل: كيف لم تتمكنوا من الفوز على المغرب"؟

وواصل "انظروا أين هم الآن. رأيت أن اللعب ضد هذا الفريق أمر معقد وأنه سيكون خصما صعبا على الجميع".

وأخيرا عن مواجهة الأرجنتين في نصف النهائي قال الكرواتي: "الأرجنتين فريق كبير، ولا أريد اللعب فقط ضد لاعب واحد".

واختتم "بالتأكيد ليونيل ميسي لاعب كبير وأفضل لاعب لديهم، وسنواجه صعوبات كبيرة لإيقافه، ولكننا مستعدين لمنح كل شيء ومحاولة لعب أفضل مبارياتنا في البطولة، وأتمنى أن يكون ذلك كافيا لبلوغ النهائي".

وتأهل منتخب كرواتيا بالفوز على اليابان والبرازيل بركلات الترجيح تباعا في دور الـ 16 ثم الدور ربع النهائي.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين بالفوز على أستراليا 2-1 ثم هولندا بركلات الترجيح.

وتلعب مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر على استاد لوسيل.

لوكا مودريتش منتخب كرواتيا منتخب المغرب كأس العالم 2022 كأس العالم قطر 2022 منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي
نرشح لكم
تقرير يكشف رد فعل مبابي على إقصاء ماركينيوس والبرازيل من كأس العالم لوريس يكشف سبب إهدار كين لركلة جزاء في لقاء إنجلترا وفرنسا ماجواير: كنا أفضل من فرنسا.. لكنني أعتقد أنهم سيتوجون بكأس العالم أمنيته تحققت.. كيف ثأر مدافع المغرب من رونالدو والبرتغال بيان من الاتحاد الإنجليزي بعد الإقصاء من كأس العالم طاقم تحكيم إيطالي يقود مباراة كرواتيا والأرجنتين كأس سوبر دبي - ليون يفوز على ليفربول.. وصلاح يهدر ركلة جزاء اختبر معلوماتك - هل شاهدت فوز المغرب على البرتغال جيدا؟
أخر الأخبار
المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي 22 دقيقة | الكرة المصرية
مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن 27 دقيقة | قطر 2022
خالد قمر: الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة للفوز على المصري 31 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تاكيس: عبد الله السعيد هام ولكننا لم نخسر لغيابه.. محبط ولكن ساعة | الكرة المصرية
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد ساعة | الكرة المصرية
هل يصطدم بيراميدز مع فيوتشر؟ تعرف على تصنيف قرعة الكونفدرالية الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف سبب خروج مصطفى شلبي بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز ساعة | الكرة المصرية
قائمة سيراميكا كليوباترا - إيبوكا وريان في الهجوم لمواجهة حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ