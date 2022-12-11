مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن

تحدث لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا عن مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022 ومنتخب المغرب الذي حقق إنجازا عظيما في البطولة ذاتها.

وقال مودريتش في تصريحات لـ RTVE الإسبانية: "من الرائع أن أصل لنصف نهائي كأس العالم مرة أخرى. ما حققه الفريق مذهل".

وأضاف "هذا طبيعي، الكل ينظر للبلاد الكبيرة، ونحن بلد صغير، لا أحد يضعنا في الحسبان، وليس لدينا مشكلة مع ذلك".

وأوضح "كون الآخرين مرشحين ونحن في الظل، هذا أمر خارجي لا يمكننا التحكم به. نحن ننافس لأقصى درجة ونقدم كل شيء وهذه هي قوتنا".

وتابع مودريتش "قبل الذهاب إلى كأس العالم تحدثنا كثيرا في غرف الملابس وقلت لهم: احذروا من كرواتيا. رأيت فريقا جيدا وناضجا، مع شباب يضيفون الجودة والطاقة".

وواصل "هناك معلومة لم أكن أعرفها حتى أخبرنا المدرب، وهي أننا خسرنا مباراة واحدة في آخر 22 مباراة منذ اليورو. هذا رائع".

وأكمل "وصولنا لنصف النهائي مرة ثانية بعد 4 سنوات هو شيء كبير ويظهر قوة عقليتنا التي تظهر في الأوقات الحاسمة، مثل حارسنا (دومينيك ليفاكوفيتش) خصوصا في آخر مباراتين (أمام اليابان والبرازيل). أنا سعيد له فقد أظهر أنه حارس عظيم".

وعن خروجه من مباراة اليابان قبل ركلات الترجيح قال مودريتش: "من السيئ أن أكون في الخارج، أشاهد من مقاعد البدلاء ولا يمكنني المساعدة. هناك الكثير من الضغط والأمر لم يكن سهلا".

أما عن لقطة مواساته للبرازيلي رودريجو زميله في ريال مدريد قال لوكا: "إنه فتى مذهل. أحبه كثيرا وتجمعنا علاقة جيدة. هذا مؤسف لأجله، ولكني سعيد للغاية من أجل بلادي. تخطينا خصما كان مرشحا للفوز، وبعد المباراة أردت التخفيف عنه فقط".

وأضاف "لقد كنت في الوضع نفسه في يورو 2008 (حين خسرت كرواتيا أمام تركيا بركلات الترجيح) ولم يكن ذلك سهلا، ولكن هذه المواقف تجعلك أقوى وتساعدك في المستقبل".

وعن خروج إسبانيا أمام المغرب في دور الـ 16 قال مودريتش: "إنه فريق جيد وكنت أراه في نصف النهائي ولكن هذه كرة القدم وليس من السهل الفوز على أي أحد".

وأوضح "لعبنا مباراتنا الأولى ضد المغرب ولم نفز، وبدأ الكل في قول أشياء مثل: كيف لم تتمكنوا من الفوز على المغرب"؟

وواصل "انظروا أين هم الآن. رأيت أن اللعب ضد هذا الفريق أمر معقد وأنه سيكون خصما صعبا على الجميع".

وأخيرا عن مواجهة الأرجنتين في نصف النهائي قال الكرواتي: "الأرجنتين فريق كبير، ولا أريد اللعب فقط ضد لاعب واحد".

واختتم "بالتأكيد ليونيل ميسي لاعب كبير وأفضل لاعب لديهم، وسنواجه صعوبات كبيرة لإيقافه، ولكننا مستعدين لمنح كل شيء ومحاولة لعب أفضل مبارياتنا في البطولة، وأتمنى أن يكون ذلك كافيا لبلوغ النهائي".

وتأهل منتخب كرواتيا بالفوز على اليابان والبرازيل بركلات الترجيح تباعا في دور الـ 16 ثم الدور ربع النهائي.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين بالفوز على أستراليا 2-1 ثم هولندا بركلات الترجيح.

وتلعب مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر على استاد لوسيل.