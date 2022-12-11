خالد قمر: الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة للفوز على المصري

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

خالد قمر رجل مباراة طلائع الجيش والمصري

يرى خالد قمر مهاجم طلائع الجيش أن خسارة فريقه أمام الأهلي والزمالك منحت اللاعبين دفعة أمام المصري.

خالد قمر

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وفاز طلائع الجيش على المصري بثلاثية مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وقال خالد قمر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "تعرضنا للهزيمة مرتين أمام الأهلي والزمالك قبل مباراة المصري ولذلك تعاهدنا على تحقيق الفوز أمام الفريق البورسعيدي".

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وأضاف "الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة قوية أمام المصري وكانت بمثابة بداية جديدة لنا".

وشدد "جميع مباريات الدوري صعبة".

وأشار "المباراة المقبلة ضد غزل المحلة ستكون قوية والغزل يمتلك جهاز فني قوي للغاية".

وأتم تصريحاته "هدفنا ألا نقل عن المركز الرابع في الدوري المصري مثل الموسم الماضي".

خالد قمر طلائع الجيش الدوري المصري
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