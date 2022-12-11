مؤتمر تاكيس: عبد الله السعيد هام ولكننا لم نخسر لغيابه.. محبط ولكن

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس - بيراميدز ونيجيليك

قال تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز إن عبد الله السعيد قائد فريقه لاعب هام لكن غيابه لم يكن سببا للهزيمة ضد الزمالك.

وفاز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في استاد القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة من الدوري.

وتحدث تاكيس في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "الكل يدرك أهمية عبد الله السعيد لكن غيابه ليس سبب الهزيمة ضد الزمالك اليوم".

وعن المباراة قال: "الفرص التي أتيحت لنا لم نسجل أي هدف منها لذا هي لا تعني أي شيء، انا محبط من الهزيمة كانت مباراة هامة لنا ولكن مازال أمامنا الكثير من المباريات في الدوري علينا خوضها".

وعن تلقي فريقه لهدف سريع في المباراة مثل لقاء الموسم الماضي قال المدرب اليوناني: "اليوم شهدنا شيئا ما يتكرر مثل مباراة الموسم الماضي تلقينا هدفا سريعا جدا ولهذا نشعر بالإحباط".

قبل أن يستدرك ويتم "ولكن كما قلت مازال أمامنا الكثير من المباريات نخوضها ويعجبني رد فعل اللاعبين خاصة في الشوط الثاني وهذا ما أريد أن أراه منهم لنفوز بالبطولات".

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 11 وتراجع للمركز الخامس.

بيراميدز الزمالك الدوري المصري
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