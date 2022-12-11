محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي المباريات المؤجلة في الدوري المصري.

ويدير محمود البنا مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وأسامة عبد اللطيف، ومصطفى عثمان حكما رابعا.

والثنائي محمد عباس وسامي هلهل للفيديو.

وتقام المباراة في تمام السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي We السلام.

أما مباراة الإسماعيلي وفيوتشر يديرها صبحي العمراوي ويعاونه كل من شريف محمد عبد الله ومحمد عزازي، وصبري إبراهيم حكما رابعا. والثنائي محمود الدسوقي وسمير جمال للفيديو.

وتقام المباراة في تمام الخامسة بملعب الإسماعيلية.

ويتولى محمد الصباحي إدارة مباراة سيراميكا كليوباترا ضد حرس الحدود ويعاونه كل من محمد كثير وأحمد نوفل، وعاطف حسين حكما رابعا.

ومصطفى مدحت ومحمد محمود لطفي للفيديو.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة وتقام في استاد القاهرة الدولي.

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