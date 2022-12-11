في الجول يكشف سبب خروج مصطفى شلبي بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز

غادر مصطفى شلبي مباراة الزمالك وبيراميدز بين شوطي المباراة تاركا مكانه ليوسف أسامة.

وسجل مصطفى شلبي هدف الزمالك الوحيد ليفوز الأبيض على بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن سبب استبدال مصطفى شلبي لمباراة الزمالك وبيراميدز بين الشوطين هو شعوره بإجهاد عضلي خفيف.

لذلك فضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

وشارك شلبي في ثلاث مباريات مع الزمالك هذا الموسم قبل مواجهة اليوم، صنع خلالها هدفا واحدا.

video:1

هتافات جماهير الزمالك في مواجهة بيراميدز 📣

شاهد لحظة احتفال جمهور الزمالك بعد هدف مصطفى شلبي في بيراميدز

📸 عدسة: هلال عادل pic.twitter.com/YHAePModCC — FilGoal (@FilGoal) December 11, 2022

الهدف هو الأول لشلبي ضد بيراميدز في المواجهة الرابعة له أمامهم.

ويلعب مصطفى شلبي -27 عاما- في مركز الجناح الأيسر وكان قد انتقل إلى صفوف إنبي في 2020 قادما من بترول أسيوط.

قبل أن ينتقل إلى الزمالك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وساهم شلبي في 12 هدفا في مسابقة الدوري الموسم الماضي إذ سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي مع مباراة أقل للأحمر.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.