قائمة سيراميكا كليوباترا - إيبوكا وريان في الهجوم لمواجهة حرس الحدود

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

جون إيبوكا

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود.

وتقام المباراة غدا الإثنين ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة ٢٠ لاعباً وجاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام

خط الدفاع: رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام - محمد شكري - محمد ناصف.

خط الوسط: محمود نبيل - محمد عادل - محمد كناريا - محمد توني - عمرو قلاوة - ميدو جابر - عبد الرحمن السكران - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - أحمد

القرموطي - محمود زلاكا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا.

وتقام المباراة في الثالثة إلا الربع ظهرا.

ويحتل سيراميكا المركز الخامس عشر بـ 4 نقاط من 5 مباريات.

فيما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد نقطتين من 5 مباريات.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا حرس الحدود
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