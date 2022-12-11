يوسف حسن: الزمالك قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري.. وتعليمات فيريرا تصنع الفارق

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

يوسف حسن - منتخب مصر للشباب

يؤمن يوسف حسن لاعب الزمالك الشاب أن فريقه يستطيع الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

يوسف حسن

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارك يوسف حسن في مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم الأحد في استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري والتي فاز بها فريقه بهدف دون رد.

وتحدث يوسف حسن لموقع الزمالك الرسمي قائلا: "أمر صعب أن أبدأ مع الفريق في مرحلة مبكرة".

وواصل "أشكر المدرب جوسفالدو فيريرا المدير الفني على ثقته، وأسعى لبذل أقصى جهد مع الزمالك".

وعن المنافسة على الدوري قال: "نستطيع حصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، بعدما سبق وحققنا الدوري خلال الموسمين الماضيين".

وأتم "تعليمات فيريرا تصنع الفارق والآن نركز على مبراة البنك الأهلي، والتفكير في إسعاد جماهير الزمالك أمر لا يغادر ذهن اللاعبين ونبذل قصارى جهدنا من أجلهم".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ14 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر وللأخير لقاء أقل.

يوسف حسن الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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