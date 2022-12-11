منتخب الشباب يستدعي صلاح باشا وثلاثي آخر لمعسكره استعدادا لمباراتي زامبيا

استدعى محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب أربعة لاعبين لمعسكر الفراعنة الصغار المقرر إقامته في شهر ديسمبر الجاري.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في الـ20 من الشهر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا.

والرباعي المستدعى هو صلاح باشا وأحمد نادر السيد ومصطفى أشرف وعمر عبد المجيد.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر ينتظر موافقة الأندية على السماح للاعبيهم بالانضمام للمعسكر.

وكان المعسكر الماضي في شهر نوفمبر شهد اعتذار صلاح باشا ومصطفى أشرف بعد لارتباطهما بمباريات رسمية مع فريقيهما أودينيزي وبروسيا مونشنجلادباخ.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة والمؤهلة لكأس العالم للشباب في 2023.

وتقام البطولة في مصر من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

وستقام البطولة بمشاركة 12 منتخبا.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل الفراعنة الصغار على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.