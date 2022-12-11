الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي مع مباراة أقل للأحمر.

على الجانب الآخر، يحتل البنك الأهلي المركز الـ13 برصيد ست نقاط من ست مباريات.

هتافات جماهير الزمالك في مواجهة بيراميدز 📣 شاهد لحظة احتفال جمهور الزمالك بعد هدف مصطفى شلبي في بيراميدز 📸 عدسة: هلال عادل pic.twitter.com/YHAePModCC — FilGoal (@FilGoal) December 11, 2022

وانتصر الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

بينما تعادل البنك الأهلي مع المصري دون أهداف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 16 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء أمير محروس.

يذكر أن مباراة الذهاب في الموسم الماضي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الزمالك إيابا بهدفين مقابل هدف واحد.