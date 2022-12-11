الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي مع مباراة أقل للأحمر.

على الجانب الآخر، يحتل البنك الأهلي المركز الـ13 برصيد ست نقاط من ست مباريات.

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وانتصر الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

بينما تعادل البنك الأهلي مع المصري دون أهداف.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 16 ديسمبر.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء أمير محروس.

يذكر أن مباراة الذهاب في الموسم الماضي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز الزمالك إيابا بهدفين مقابل هدف واحد.

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