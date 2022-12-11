المصري: غرامة على اللاعبين وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

الزمالك والمصري

قرر النادي المصري توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق الأخضر، وذلك بعد الخسارة أمام طلائع الجيش.

وخسر المصري أمام طلائع الجيش 3-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وأعلن المصري برئاسة كامل أبو علي تغريم اللاعبين 50 ألف جنيه لكل لاعب.

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بالإضافة إلى إيقاف مستحقات اللاعبين إلى أجل غير مسمى.

وذلك لحين تحسن نتائج الفريق في الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

وكان المصري قرر إقالة إيهاب جلال من منصبه عقب مباراة الزمالك، ويتولى الآن طارق سليمان منصب المدير الفني بشكل مؤقت.

المصري الدوري المصري
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