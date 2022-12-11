المصري: غرامة على اللاعبين وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى

قرر النادي المصري توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق الأخضر، وذلك بعد الخسارة أمام طلائع الجيش.

وخسر المصري أمام طلائع الجيش 3-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وأعلن المصري برئاسة كامل أبو علي تغريم اللاعبين 50 ألف جنيه لكل لاعب.

بالإضافة إلى إيقاف مستحقات اللاعبين إلى أجل غير مسمى.

وذلك لحين تحسن نتائج الفريق في الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

وكان المصري قرر إقالة إيهاب جلال من منصبه عقب مباراة الزمالك، ويتولى الآن طارق سليمان منصب المدير الفني بشكل مؤقت.