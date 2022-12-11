تقرير يكشف رد فعل مبابي على إقصاء ماركينيوس والبرازيل من كأس العالم

صدم منتخب كرواتيا الجميع بإقصائه للبرازيل من كأس العالم 2022 من ربع النهائي بعد التغلب عليه بركلات الترجيح.

الصدمة تابعها لاعبو منتخب فرنسا قبل يوم من ملاقاتهم لإنجلترا في المرحلة ذاتها.

وكشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها اليوم الأحد أن تلك الهزيمة كان لها رد فعل كبير على المنتخب الفرنسي بشكل عام وكيليان مبابي بشكل خاص.

وأشار التقرير إلى أن المنتخب الفرنسي أدرك فعليا أنه لا يجب أن يخوض أي مباراة بسهولة لأنه يمكن إقصاء أي فريق بشكل مفاجئ.

أما مبابي فقال تعليقا على زميله في سان جيرمان ماركينيوس بعدما ارتطمت به الكرة التي أدرك منها منتخب كرواتيا التعادل وأهدر ركلة ترجيح للبرازيل بعدما ارتطمت في القائم: "هو لا يستحق ذلك".

وأوضح التقرير أن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أحضر الـ11 لاعبا الذين اختارهم لبدء مباراة إنجلترا للاجتماع بهم بشكل منفرد لشرح خطته للقاء وهو تقليد متبع منذ كأس العالم 2018 في روسيا.

وتغلب منتخب فرنسا على إنجلترا بهدفين لهدف ليضرب موعدا مع المغرب في نصف النهائي الأربعاء المقبل.

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