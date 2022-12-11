قائمة الاتحاد – تواجد مابولولو وأموتو وإبراهيم حسن ضد الأهلي
الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 21:18
كتب : هاني العوضي
أعلن زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه المستدعاة للقاء الأهلي غدا الإثنين.
ويستضيف الأهلي منافسه الاتحاد في ملعب WE السلام في لقاء مؤجل من رابع جولات الدوري.
وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي:
في حراسة المرمى: المهدي سليمان- عمرو خليل- صبحي سليمان
في الدفاع: هشام صلاح- حافين- محمد الصالح- خالد صبحي- محمود علاء- صبري رحيل
في الوسط: محمود عبد العزيز- خالد الغندور- إسلام عبد النعيم- مروان عطية- سعيدو سيمبوري- محمد فارس- كريم الديب- أحمد عيد
في الهجوم: إبراهيم حسن- أحمد عادل- مابولولو- أوستن أموتو
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري بـ15 نقطة بعدما لعب خمس مباريات.
فيما يأتي الاتحاد سادسا بتسع نقاط من عدد المباريات ذاته.
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