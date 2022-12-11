قائمة الجمل الأولى..عودة مدبولي إلى صفوف الإسماعيلي لمواجهة فيوتشر

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 21:10

كتب : FilGoal

أيمن الجمل

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، عن قائمته الأولي استعدادًا لملاقاة فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أحمد مدبولي ومحمود الشبراوي بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التى لحقت بهما فى الفترة الأخيرة.

كما عاد محمد حسن ومحمد مخلوف إلى قائمة الدراويش.

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وضمت القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم - محمد كوكو

خط الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - أحمد محسن

خط الوسط: عمر الوحش - عماد حمدي - محمد مخلوف - محمد حسن - محمد بن خماسة - محمد بيومي - محمود الشبراوي - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي - ياو أنور

خط الهجوم: باسم مرسي - خالد النبريصي - فراس شواط

وتلعب المباراة غدا -الإثنين- في الخامسة مساء.

ويغيب صالح جمعة للإيقاف بسبب الإنذار الثالث.

الإسماعيلي أيمن الجمل فيوتشر أحمد مدبولي
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