الدوري المصري - محمد عواد رجل مباراة الزمالك وبيراميدز
الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 21:07
كتب : FilGoal
فاز محمد عواد حارس مرمى الزمالك بجائزة رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.
محمد عواد
النادي : الزمالك
وانتصر الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.
وارتقى الزمالك للمركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي مع مباراة أقل للأحمر.
عواد هو رابع لاعب في الزمالك يفوز بجائزة رجل المباراة هذا الموسم في الدوري.
وشارك عواد في تسع مباريات مع الزمالك هذا الموسم في جميع المسابقات، استقبل خلالها هدفين وحافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات.
ماذا قدم عواد أمام بيراميدز؟
دقائق اللعب: 90
التصديات: 5
التصدي للكرات من داخل المنطقة: 4
لمسات الكرة: 40
التمريرات الصحيحة: 9 من 28 (32%)
الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 23 (17%)
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