الدوري المصري - محمد عواد رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

محمد عواد رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

فاز محمد عواد حارس مرمى الزمالك بجائزة رجل مباراة فريقه أمام بيراميدز في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وارتقى الزمالك للمركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي مع مباراة أقل للأحمر.

أخبار متعلقة:
لوريس يكشف سبب إهدار كين لركلة جزاء في لقاء إنجلترا وفرنسا في ليلة تألق عواد.. التفوق الأبيض يستمر والزمالك يهزم بيراميدز عمر السيد رجل مباراة المقاولون العرب أمام سموحة فلافيو وثنائي تونسي وحارسة المغرب.. تعرف على نجوم قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

عواد هو رابع لاعب في الزمالك يفوز بجائزة رجل المباراة هذا الموسم في الدوري.

وشارك عواد في تسع مباريات مع الزمالك هذا الموسم في جميع المسابقات، استقبل خلالها هدفين وحافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات.

Image

ماذا قدم عواد أمام بيراميدز؟

دقائق اللعب: 90

التصديات: 5

التصدي للكرات من داخل المنطقة: 4

لمسات الكرة: 40

التمريرات الصحيحة: 9 من 28 (32%)

الكرات الطويلة الصحيحة: 4 من 23 (17%)

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي خالد قمر: الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة للفوز على المصري مؤتمر تاكيس: عبد الله السعيد هام ولكننا لم نخسر لغيابه.. محبط ولكن محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد هل يصطدم بيراميدز مع فيوتشر؟ تعرف على تصنيف قرعة الكونفدرالية الإفريقية في الجول يكشف سبب خروج مصطفى شلبي بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز قائمة سيراميكا كليوباترا - إيبوكا وريان في الهجوم لمواجهة حرس الحدود يوسف حسن: الزمالك قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري.. وتعليمات فيريرا تصنع الفارق
أخر الأخبار
المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي 29 دقيقة | الكرة المصرية
مودريتش: كيف لم نفُز على المغرب؟ انظروا أين هو الآن 33 دقيقة | قطر 2022
خالد قمر: الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة للفوز على المصري 38 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر تاكيس: عبد الله السعيد هام ولكننا لم نخسر لغيابه.. محبط ولكن ساعة | الكرة المصرية
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد ساعة | الكرة المصرية
هل يصطدم بيراميدز مع فيوتشر؟ تعرف على تصنيف قرعة الكونفدرالية الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف سبب خروج مصطفى شلبي بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز ساعة | الكرة المصرية
قائمة سيراميكا كليوباترا - إيبوكا وريان في الهجوم لمواجهة حرس الحدود ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة 3 ماركا: تمت.. رونالدو ينضم إلى النصر السعودي في يناير بعقد أسطوري 4 انتهت كأس العالم – المغرب (1) (0) البرتغال.. تاااااااريخ