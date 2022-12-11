في ليلة تألق عواد.. التفوق الأبيض يستمر والزمالك يهزم بيراميدز

استمر تفوق الزمالك على بيراميدز خلال مواجهات الفريقين وحقق الأبيض الفوز بهدف دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة للدوري المصري والتي أقيمت في استاد برج العرب.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 11 وتراجع للمركز الخامس.

هدف فوز الزمالك جاء عن طريق مصطفى شلبي الذي سجل لأول مرة مع الأبيض.

وشهدت المباراة تألق محمد عواد حارس مرمى الأبيض الذي تصدى للعديد من الفرص الخطيرة أمام بيراميدز.

وبذلك يكون الزمالك حقق الفوز الثالث على التوالي أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول بنشاط هجومي للزمالك وسدد إمام عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالأقدام وغيرت مسارها لكن أحمد الشناوي استطاع التصدي لها ببراعة وحولها إلى ركنية.

ونفذ زيزو الركنية سريعا إلى مصطفى شلبي الذي سدد الكرة مباشرة لتصطدم في الدفاع وتغير مسارها إلى الشباك مسجلا الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 4.

عقب الهدف اندفع بيراميدز للهجوم وانطلق إسلام عيسى وتوغل داخل منطقة الجزاء ومر من الدفاع قبل أن يسدد كرة تمر جوار القائم.

وأهدر محمد حمدي فرصة تسجيل التعادل لبيراميدز بعد عرضية اصطدمت في جسد سيد عبد الله وكادت تسكن الشباك لكن الكرة مرت جوار قائم محمد عواد.

ومن جديد أهدر بيراميدز فرصة التعادل بعدما توغل رمضان صبحي من الناحية اليسرى ومرر كرة إلى فتحي الذي سدد مباشرة بجوار القائم في الدقيقة 31.

وقبل نهاية الشوط الأول نفذ محمد الشيبي ركلة حرة على رأس محمد حمدي الذي لعبها ومرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني شارك يوسف أسامة بدلا من مصطفى شلبي في التغيير الأول للزمالك.

ومثلما حدث في الشوط الأول تكرر في الشوط الثاني وأهدر بيراميدز أكثر من مرة فرصة التعادل والأولى كانت بضربة رأسية من فخري لاكاي مرت جوار المرمى.

وتألق محمد عواد وتصدى لتسديدة قوية من مصطفى فتحي وأبعدها عن المرمى.

وأجرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تبديل مزدوج بنزول سامسون ومحمد عبد الغني بدلا من يوسف حسن وسيد عبد الله.

وشارك نبيل عماد "دونجا" لأول مرة مع الزمالك ودخل الملعب بدلا من عمرو السيسي.

وكالعادة أهدر بيراميدز مرة أخرى فرصة التعادل بعد تمريرة من وليد الكرتي إلى محمد حمدي الذي سدد بقوة كرة مرت جوار المرمى.

وفي الدقائق الأخيرة اندفع بيراميدز بقوة من أجل محاولة إحراز التعادل ومن عرضية قابلها علي جبر بضربة رأسية قوية لكن عواد أبعدها إلى ركنية.

ونفذ لاعبو بيراميدز الركنية بسرعة ومن جديد قابلها علي جبر بضربة رأسية وأيضا تصدى لها عواد.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الزمالك بهدف دون رد.