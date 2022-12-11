عمر السيد رجل مباراة المقاولون العرب أمام سموحة

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

عمر السيد رجل مباراة المقاولون وسموحة

فاز عمر السيد مدافع المقاولون العرب بجائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المؤجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وشارك السيد طوال المباراة، التي خرج خلالها بنظافة شباك فريقه.

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ورفع المقاولون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن.

فيما يتواجد سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

ولعب سموحة 6 مباريات حتى الآن، حيث حقق انتصارا وحيدا و3 تعادلات وهزيمتين.

فيما حقق المقاولون فوزا و4 تعادلات وهزيمة وحيدة في 6 مباريات أيضا.

الدوري المصري عمر السيد المقاولون العرب
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