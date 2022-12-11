لوريس يكشف سبب إهدار كين لركلة جزاء في لقاء إنجلترا وفرنسا

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

هاري كين يهدر ركلة جزاء أمام فرنسا

كشف هوجو لوريس قائد وحارس مرمى منتخب فرنسا سبب إهدار زميله في توتنام ومهاجم إنجلترا هاري كين لركلة جزاء ضده في المباراة التي جمعت بينهما.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

هوجو لوريس

النادي : توتنام هوتسبر

فرنسا
إنجلترا
قطر 2022

وهُزم منتخب إنجلترا أمام فرنسا أمس السبت بهدفين لهدف في ربع نهائي كأس العالم 2022 في ملعب البيت.

وشهدت المباراة تسجيل كين لهدف من ركلة جزاء قبل أن يهدر واحدة أخرى كادت تسفر عن تعادل بلاده بعد تأخرهم في النتيجة لمرة ثانية.

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وتحدث لوريس للحساب الرسمي لمنتخب فرنسا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "في الركلة الأولى، نحن نعرف بعضنا البعض جيدا، لذا اعتقدت أنه سيغير مكان تسديدته".

واستدرك "لكنه بقى كما هو معتاد منه".

وأردف لوريس "في الركلة الثانية ذهبت مباشرة للناحية اليمنى، بالطبع هو كان يشعر بضغط كبير لذا قرر أن يسدد الكرة بشكل أعلى قليلا، ولكنه سددها بقوة أكبر".

وأتم لوريس "كانت هذه لحظة هامة للغاية في المباراة".

وسيلتقي منتخب فرنسا بالمغرب يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز منهما مع المنتصر من النصف النهائي الآخر من الأرجنتين وكرواتيا.

هاري كين لوريس فرنسا إنجلترا كأس العالم
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