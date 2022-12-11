ماجواير: كنا أفضل من فرنسا.. لكنني أعتقد أنهم سيتوجون بكأس العالم

على الرغم من الهزيمة لكن يؤمن هاري ماجواير مدافع منتخب إنجلترا أن فريقه كان أفضل من فرنسا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد إنجلترا

وهُزم منتخب إنجلترا أمام فرنسا أمس السبت بهدفين لهدف في ربع نهائي كأس العالم 2022 في ملعب البيت.

وتحدث ماجواير للصحفيين قائلا: "كنا نؤمن بقدرتنا على الفوز بالكأس، فرنسا أبطال العالم وبالنسبة لي أعتقد أنهم سوف يسيرون نحو الظفر بالكأس مجددا".

واستدرك "لكن كي أكون أمينا أعتقد أننا كنا أفضل منهم في كل النواحي".

وواصل "شيء واحد أود قوله عن تلك المجموعة من اللاعبين، أعتقد أننا أثبتنا اليوم أننا ننتمي لتلك لهذه المرحلة من المباريات الكبيرة وفي هذه البطولة على الرغم من خسارتنا".

وسيلتقي منتخب فرنسا بالمغرب يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز منهما مع المنتصر من النصف النهائي الآخر من الأرجنتين وكرواتيا.

video:1