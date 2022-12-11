مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر.. وتدريبات مختلفة لرباعي الحراسة

اختتم الأهلي استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش.

وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الاتحاد.

وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات.

بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد تسع نقاط من خمس مباريات.

وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة على غزل المحلة بهدفين دون رد.

وخسر الاتحاد السكندري أمام فيوتشر بهدف دون مقابل.

وانتصر الأهلي في مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا بهدف دون مقابل ثم ثلاثة أهداف دون رد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الاثنين 12 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على اللقاء محمد الكواليني.