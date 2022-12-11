أمنيته تحققت.. كيف ثأر مدافع المغرب من رونالدو والبرتغال

بعد سنوات من الحزن حقق أخيرا يحيى عطية الله مدافع منتخب المغرب رغبته في الثأر من كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال.

وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 عقب تغلبه على البرتغال بهدف دون رد.

فما هي قصة الثأر؟

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