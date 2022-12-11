أمنيته تحققت.. كيف ثأر مدافع المغرب من رونالدو والبرتغال

الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله

بعد سنوات من الحزن حقق أخيرا يحيى عطية الله مدافع منتخب المغرب رغبته في الثأر من كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال.

وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 عقب تغلبه على البرتغال بهدف دون رد.

فما هي قصة الثأر؟

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يحيى عطية الله المغرب البرتغال كأس العالم
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