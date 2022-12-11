ملك التدخلات الناجحة.. محمد جابر رجل مباراة غزل المحلة والداخلية
الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 19:58
كتب : FilGoal
فاز محمد جابر ظهير غزل المحلة بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة في الدوري المصري.
وفاز غزل المحلة على الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد.
وسجل أحمد الشيخ هدف المحلة الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وتعادل سمير فكري للداخلية في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة 82 سجل معاذ الحناوي هدف الفوز.
ماذا قدم محمد جابر أمام الداخلية؟
دقائق اللعب: 90
التسديدات على المرمى: 1 من 3
التمريرات الصحيحة: 37 من 46
دقة التمرير: 80%
لمسات الكرة: 73
التمريرات في الثلث الأخير: 12
الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 10
التدخلات الناجحة: 4 من 4
التشتيت: 1
استعادة الكرة: 9
الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 13
نرشح لكم
المحلة: ما أثير عن رحيل بابافسيليو أثر علينا.. استطعنا عبور الإحباط بعد الهزيمة من الأهلي خالد قمر: الخسارة أمام الأهلي والزمالك منحتنا دفعة للفوز على المصري مؤتمر تاكيس: عبد الله السعيد هام ولكننا لم نخسر لغيابه.. محبط ولكن محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والاتحاد هل يصطدم بيراميدز مع فيوتشر؟ تعرف على تصنيف قرعة الكونفدرالية الإفريقية في الجول يكشف سبب خروج مصطفى شلبي بين شوطي مباراة الزمالك وبيراميدز قائمة سيراميكا كليوباترا - إيبوكا وريان في الهجوم لمواجهة حرس الحدود يوسف حسن: الزمالك قادر على الاحتفاظ بلقب الدوري.. وتعليمات فيريرا تصنع الفارق