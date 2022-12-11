ملك التدخلات الناجحة.. محمد جابر رجل مباراة غزل المحلة والداخلية

فاز محمد جابر ظهير غزل المحلة بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة في الدوري المصري.

وفاز غزل المحلة على الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل أحمد الشيخ هدف المحلة الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وتعادل سمير فكري للداخلية في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 82 سجل معاذ الحناوي هدف الفوز.

ماذا قدم محمد جابر أمام الداخلية؟

دقائق اللعب: 90

التسديدات على المرمى: 1 من 3

التمريرات الصحيحة: 37 من 46

دقة التمرير: 80%

لمسات الكرة: 73

التمريرات في الثلث الأخير: 12

الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 10

التدخلات الناجحة: 4 من 4

التشتيت: 1

استعادة الكرة: 9

الصراعات الأرضية الناجحة: 6 من 13